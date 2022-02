Ripresa a due gruppi a Bogliasco, martedì appuntamento pomeridiano

Ripresa a gruppi per la Sampdoria al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso in due la squadra. I blucerchiati maggiormente impegnati ieri con il Milan hanno svolto una seduta rigenerativa, tra cure e palestra. Tutti gli altri disponibili, dopo il riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione tecnica, seguita da una partita a tema sul campo 1.

Singoli. Kristoffer Askildsen e Sebastian Giovinco hanno effettuato un lavoro personalizzato di preparazione, prima in piscina e poi in palestra. Programma di recupero agonistico per Maya Yoshida. Mikkel Damsgaard intanto porta avanti la sua tabella per il rientro. Assente Antonio Candreva, che ha usufruito di un permesso. Domani, martedì, è in agenda una seduta pomeridiana.