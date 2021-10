Riparte la Sampdoria Women: mercoledì test a Pavia

Dopo le vittorie casalinghe con Inter e Pomigliano, la Sampdoria Women è tornata al lavoro. Con la Serie A TIMVISION ancora ferma per la sosta dedicata alle nazionali, in mattinata le blucerchiate si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco in vista dell’allenamento congiunto con il Pavia (Serie C) in programma domani, mercoledì, allo stadio “Scirea” di Stradella (ore 19.00).

Test. Assenti le doriane impegnate con le rispettive selezioni – Anna Auvinen, Cristina Carp, Bianca Fallico, Michela Giordano, Letizia Musolino e Sabah Seghir -, Antonio Cincotta dovrà fare a meno anche delle indisponibili Caterina Bargi, Alice Berti e Cecilia Re. Lavoro differenziato per Elena Pisani.