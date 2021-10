Samp Women: termina 2-2 il test con la Pro Sesto

Al “Grippa” di Cinisello Balsamo, termina 2-2 l’allenamento congiunto con la Pro Sesto. Un tempo a testa per le due compagini: le blucerchiate, in doppio vantaggio nella prima frazione con Novellino e Helmvall, hanno subìto la rimonta delle padrone di casa nella ripresa, a segno con Mauri e Coda.

Pari. Un buon primo tempo quello delle blucerchiate, in vantaggio al 17′ con Novellino che, sulla respinta del portiere, con un colpo di testa ribadisce in rete il momentaneo 1-0. Il raddoppio è immediato: Helmvall al 20′, servita in verticale dall’assist della solita Rincón, a tu per tu con il portiere non sbaglia e sigla il l 2-0 in nostro favore. Nel secondo tempo sale in cattedra la Pro Sesto che accorcia, al 9′, con il gran gol di Mauri e completa la rimonta, al 28′, con la rete di Coda. Aspettando il rientro delle blucerchiate impegnate in nazionale, le ragazze di mister Cincotta riprenderanno gli allenamenti martedì a Bogliasco in vista della trasferta con il Napoli, in programma domenica 31 ottobre, valevole quale 7.a giornata di Serie A TIMVISION.