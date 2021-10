Sampdoria Women: la ripresa a Bogliasco in ottica-Napoli

Dopo due giorni di riposo, la Sampdoria Women ritorna a Bogliasco in vista dell’impegno ufficiale con il Napoli, 7.a giornata della Serie A TIMVISION, in programma domenica 31 ottobre allo stadio “Piccolo” (ore 14.30, diretta TIMVISION). In mattinata le blucerchiate si sono ritrovate al “3 Campanili” per la ripresa degli allenamenti: indisponibili Caterina Bargi, Alice Berti, Elena Pisani e Cecilia Re. Atteso per mercoled√¨ e gioved√¨ il rientro delle doriane Anna Auvinen, Cristina Carp, Bianca Fallico, Michela Giordano, Letizia Musolino e Sabah Seghir, impegnate con le rispettive nazionali.