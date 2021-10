Women: le convocate di Cincotta per la gara con il Napoli

Il conto alla rovescia è scaduto, riparte la Serie A TIMVISION: la Sampdoria Women scalda i motori in vista della trasferta di Napoli, in programma domani, domenica, al “Piccolo” di Cercola (ore 14.30, diretta TIMVISION). Completata la rifinitura mattutina al “3 Campanili” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha reso noto l’elenco delle 20 blucerchiate convocate per la sfida con le partenopee; indisponibili Caterina Bargi, Alice Berti, Elena Pisani, Cecilia Re e Sabah Seghir.

Portieri: Babb, Pescarolo, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Novellino, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Carrer, Fallico, Musolino, Rincón.

Attaccanti: Bazzano, Carp, Helmvall, Martínez, Tarenzi.