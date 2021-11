Women: martedì sera su Twitch la differita di Napoli-Samp

Ritorna l’appuntamento con la Sampdoria Women e la Serie A TIMVISION. Rivivi tutte le emozioni della sfida con il Napoli Femminile, andata in scena domenica al “Piccolo” di Cercola. Una vittoria all’ultimo respiro per le blucerchiate, che hanno battuto di misura le azzurre grazie alla rete in pieno recupero di Cristina Carp.

Twitch. Martedì, a partire dalle ore 19.00, verrà trasmessa in differita Napoli-Samp, 7.a giornata della massima divisione femminile. Tutte le partite delle doriane accompagneranno la programmazione per l’intero campionato e saranno riproposte ogni settimana sulla piattaforma Twitch.