Verso Empoli: blucerchiate al lavoro a Bogliasco

Archiviata la sconfitta con la Juventus, la Sampdoria Women ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato con l’Empoli Ladies, in programma domenica al “Torrini” di Sesto Fiorentino (ore 14.30, diretta TIMVISION). Le blucerchiate in mattinata si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco, dove hanno svolto la prima seduta della settimana sotto la direzione di Antonio Cincotta e del suo staff tecnico.

Recupero. Oltre alle indisponibili Ana Lucía Martínez e Cecilia Re, hanno svolto ancora un lavoro differenziato Sabah Seghir e Florin Wagner. Sulla via del recupero Alice Berti ed Elena Pisani: previsto in settimana il rientro in gruppo delle due doriane.