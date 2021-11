Sampdoria Women: l’Italia Under 17 chiama Lopez

Continua la favola di Giada Lopez, già nella storia della Sampdoria Women per aver siglato il primo gol in assoluto della prima squadra femminile in Eccellenza. Dopo l’esordio in Serie A con la maglia blucerchiata, arriva un’altra soddisfazione per la giovanissima attaccante della Primavera: la chiamata dell’Italia Under 17 di Nazzarena Grilli. La genovese è stata convocata per uno stage azzurro che si svolgerà a Novarello dal 6 al 9 dicembre.