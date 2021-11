Women: ripresa a Bogliasco, domenica c’è Samp-Roma

Si riparte. Dopo l’impegno di Coppa Italia Femminile e la sosta per le nazionali, la Sampdoria Women riprende la preparazione in ottica-Roma, prossima avversaria di campionato nel match di domenica al “Garrone” (ore 12.30, diretta TIMVISION), valevole quale 10.a giornata di Serie A TIMVISION.

Ripresa. Al “3 Campanili” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha ritrovato alcune delle blucerchiate rientrate dai rispettivi impegni internazionali. Attesa a Genova nei prossimi giorni Cristina Carp, che questa sera affronterà l’Italia con la maglia della nazionale rumena. Indisponibili Elena Pisani, Cecilia Re e Giorgia Spinelli.

Biglietti. La vendita dei biglietti per la partita con le giallorosse sarà contingentata in base alla capienza al momento autorizzata per l’impianto, tenendo presente il distanziamento richiesto dalle normative anti-COVID. È possibile procedere all’acquisto del tagliando (al prezzo unico di 5,00 €) tramite le seguenti modalità: online su sport.ticketone.it, presso il Service Center di via Cesarea (clicca qui per consultare gli orari) e le rivendite autorizzate Ticketone.