Women: lunedì sera su Twitch la differita di Samp-Roma

Pareggio sfumato all’ultimo istante: non è bastata una grande prestazione della Sampdoria Women per fermare la Roma. Questa sera, a partire dalle ore 19.00, sintonizzati sul canale ufficiale Twitch del club blucerchiato per rivivere in differita Sampdoria-Roma, 10.a giornata della Serie A TIMVISION, andata in scena ieri, domenica, al “Garrone” di Bogliasco.

Twitch. Ritorna l’appuntamento fisso del lunedì con il calcio femminile. Tutte le partite della Sampdoria Women accompagneranno la programmazione per l’intero campionato e saranno riproposte ogni settimana sulla piattaforma Twitch.