Women: le convocate di Cincotta per la gara con l’Hellas Verona

La Sampdoria Women si prepara ad affrontare l’Hellas Verona. La sfida, valevole quale 11.a giornata di Serie A TIMVISION, in programma domani, sabato, al “Comunale” di Vigasio, è stata anticipata alle ore 14.00 (diretta TIMVISION). Conclusa la rifinitura al “Garrone” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha comunicato la lista delle 20 blucerchiate in partenza per la trasferta di Verona. Indisponibili Caterina Bargi, Valeria Gardel, Elena Pisani, Cecilia Re e Giorgia Spinelli. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Babb, Brunelli, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino.

Centrocampisti: Battelani, Carrer, Fallico, Musolino, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Berti, Carp, Helmvall, Martínez, Tarenzi.