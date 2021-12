Samp Women a Bogliasco: domenica c’è la Coppa Italia

La Sampdoria Women pensa alla Coppa. Archiviato il successo in campionato con l’Hellas Verona, le blucerchiate scaldano i motori in vista dell’ultimo impegno ufficiale del 2021: la sfida con il Ravenna Women, match cruciale per il passaggio del turno di Coppa Italia Femminile, in programma domenica 19 dicembre (ore 14.30) al “Soprani” di San Zaccaria.

Bogliasco. Dopo due giorni di riposo, le doriane si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco e hanno svolto una seduta mattutina. Buone notizie per Antonio Cincotta: rientrano in gruppo di Caterina Bargi e Giorgia Spinelli. Ancora indisponibili Valeria Gardel, Elena Pisani e Cecilia Re, mentre Debora Novellino ha svolto un lavoro differenziato.