Samp Women, avanti in Coppa: Ravenna battuto 0-3

La Sampdoria Women strappa un biglietto d’accesso per i quarti di Coppa Italia Femminile. Le blucerchiate vincono e convincono sul campo del Ravenna Women 0-3: decisive la doppietta di Tarenzi e la rete di Rincón.

Assedio. Primo tempo a senso unico dominato dalle blucerchiate, sia sul piano del possesso-palla che per azioni offensive create. La squadra del tecnico Cincotta si presenta subito all’attacco con un’ispirata Martínez, che serve al 2′ Rincón e all’8′ Tarenzi, ma entrambe le occasioni non si concretizzano. Al 13′ si fa vedere anche il Ravenna con Burbassi, ma è bravissima Babb ad opporsi sventando la minaccia. Ricomincia dunque l’assedio blucerchiato, con il duo sudamericano: ci prova Martínez al 16′ e al 18′, poi Rincón al 21′ e al 28′, ma il risultato rimane sullo 0-0. E allora, è la solita Tarenzi a prendere in mano le sorti della partita: dopo un paio di tentativi nei minuti precedenti, è proprio la numero 27 blucerchiata a sbloccare il match, al 38′, ribadendo in rete la respinta di Vincenzi sul colpo di testa di Spinelli.

Quarti. Si rientra dagli spogliatoi con la Sampdoria sopra di una sola misura, ma più cinica: alla prima occasione della seconda frazione, al 4′, capitan Tarenzi raddoppia con un colpo di testa chirurgico, sfruttando un ottimo traversone di Helmvall. Ancora pericolosissime le doriane al 19′: anche Rincón vuole entrare nello score di giornata, ma il portiere giallorosso non si fa sorprendere e devia in angolo. La colombiana deve aspettare il 28′ per porre il suo sigillo sul match, con un tiro dalla distanza che, complice una deviazione della difesa avversaria, beffa Vincenzi e sigla il triplo vantaggio definitivo. Sul finale c’è spazio anche per il portiere classe 2005 Brunelli, che fa il suo esordio in prima squadra a soli 16 anni. Termina con una vittoria il 2021 delle blucerchiate: Samp batte 0-3 il Ravenna e va avanti in Coppa Italia. L’appuntamento con la gara di andata dei quarti di finale è fissato per il 29 gennaio 2022.

Ravenna Women 0

Sampdoria 3

Reti: p.t 38′ Tarenzi; s.t. 4′ Tarenzi, 28′ Rincón.

Ravenna Women (4-3-3): Vincenzi; Capucci, Greppi, Giovagnoli, Raggi (17′ s.t. Giachetto); Morucci, Ligi (8′ s,t, Barbaresi), Benedetti; Poli, Distefano, Burbassi.

A disposizione: Serafino, Cimatti, Crespi.

Allenatore: Ricci.

Sampdoria (3-5-2): Babb (43′ s.t. Brunelli); Boglioni, Spinelli, Auvinen; Berti (21′ s.t. Giordano), Fallico, Rincón, Wagner (21′ s.t. Seghir), Helmvall; Martínez (34′ s.t. Battelani), Tarenzi (34′ s.t. Carrer).

A disposizione: Tampieri, Bargi, Bursi, Battelani, Carp, Giordano.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Boiani di Pesaro.

Assistenti: Carella dell’Aquila e Chiavaroli di Pescara.

Note: recupero 3′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in erba naturale.