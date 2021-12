Ultimo allenamento a Bogliasco: la Samp Women saluta il 2021

Ultimo giorno di lavoro al “3 Campanili” di Bogliasco per la Sampdoria Women prima della sosta natalizia. Le blucerchiate di Antonio Cincotta hanno sostenuto in mattinata l’ultima seduta del 2021. L’appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato per lunedì 3 gennaio 2022.

Impegno. Centrato l’accesso ai Quarti di finale di Coppa Italia Femminile (a fine gennaio la gara di andata, con avversaria ancora da stabilire), bisognerà attendere il weekend del 15 e 16 gennaio per il primo impegno ufficiale del nuovo anno. Si ripartirà al “Garrone” dalla sfida con la Lazio, 12.a giornata di Serie A TIMVISION.