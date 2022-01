Women: lunedì sera su Twitch la differita di Samp-Lazio

Tre punti e sesto posto consolidato in classifica: è iniziato nel migliore dei modi il 2022 della Sampdoria Women. Sabato, al “Garrone” di Bogliasco, le ragazze di Antonio Cincotta hanno replicato il risultato dell’andata imponendosi 2-1 sulla Lazio, match valevole quale 12.a giornata di Serie A TIMVISION: decisivi i primi gol in blucerchiato di Spinelli e Seghir.

Twitch. Promemoria da fissare in agenda: l’appuntamento con il massimo campionato femminile va in onda ogni lunedì post-partita. Questa sera, a partire dalle 19.00, dunque, vi aspettiamo sul nostro canale ufficiale Twitch per la differita di Samp-Lazio.