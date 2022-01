Samp Women: ripresa a Bogliasco, domenica c’è la Coppa

Si ferma la Serie A TIMVISION, ma continuano gli impegni ufficiali della Sampdoria Women. Dopo la sconfitta in campionato con il Milan, le blucerchiate avranno infatti la possibilità di riscattarsi già questo weekend: domenica, al “Garrone” di Bogliasco (ore 12.30, diretta TIMVISION), si rinnova la sfida con le rossonere nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Socios.com. L’evento sarà accessibile esclusivamente agli addetti ai lavori.

Ripresa. La squadra di Antonio Cincotta si è ritrovata in mattinata al “3 Campanili” per la ripresa degli allenamenti in ottica-Milan. Presente tutto il gruppo; seduta personalizzata per Cecilia Re, che sta proseguendo il suo percorso di recupero.