Women: le convocate di Cincotta per Samp-Milan di Coppa Italia

La Sampdoria Women è pronta per la Coppa Italia Socios.com. Le blucerchiate hanno completato questa mattina la preparazione in vista della sfida con il Milan: il match – andata dei quarti di finale del torneo – è in programma domani, domenica, al “Garrone” di Bogliasco (ore 12.30, diretta TIMVISION). Terminata la rifinitura, Antonio Cincotta ha reso noto l’elenco delle 21 convocate per la sfida con le rossonere.

Portieri: Brunelli, Soggiu, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.