Sampdoria Women: l’Italia Under 17 chiama Lazzeri

L’Italia chiama Nicole Lazzeri. La blucerchiata, difensore classe 2006 della Primavera femminile, è stata convocata dalla nazionale azzurra Under 17 di Nazzarena Grilli per il raduno che si svolgerà presso il Villaggio Azzurro di Novarello a Granozzo con Monticello di Novara dal 6 al 12 febbraio. In agenda anche un doppio test amichevole con le pari età dell’Estonia mercoledì 9 (ore 14.30) e venerdì 11 febbraio (ore 10.30).