Women, ripresa a Bogliasco: sabato c’è Milan-Samp di Coppa

Con la sosta della Serie A TIMVISION, la Sampdoria Women inizia la preparazione verso un nuovo weekend di Coppa Italia Socios.com. Le blucerchiate si sono ritrovate in mattinata al “3 Campanili” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista del match di ritorno dei quarti di finale con il Milan, in programma sabato al “Vismara” di Milano. Alice Berti, Sabah Seghir, Valentina Soggiu e Amanda Tampieri hanno svolto un lavoro differenziato; indisponibili Bianca Fallico, le cui condizioni sono da valutare, e Cecilia Re, che prosegue il proprio iter personalizzato di recupero.

Positività. A seguito di un controllo con test diagnostico per Coronavirus-COVID-19 sono emerse quattro positività: tre componenti dello staff e una calciatrice si trovano attualmente in isolamento e in attesa di essere ritestati nei prossimi giorni.