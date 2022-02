Samp Women: ripresa degli allenamenti al “Garrone”

La Sampdoria Women è tornata all’opera. Le blucerchiate si sono ritrovate al “Garrone” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti e hanno svolto la prima di una serie di sedute mattutine in agenda questa settimana. Con la Serie A TIMVISION ferma per la sosta dedicata alle nazionali, le ragazze di Antonio Cincotta avranno qualche giorno in più per preparare la sfida in trasferta con il Pomigliano, in programma domenica 27 febbraio.

Singoli. Assenti per gli impegni con le rispettive selezioni Anna Auvinen e Dominika Čonč, mentre Cecilia Re prosegue il suo percorso di recupero. Bianca Fallico, Ana Lucia Martínez, Sabah Seghir, Valentina Soggiu e Giorgia Spinelli hanno svolto un lavoro differenziato. Ancora indisponibile Valeria Gardel.