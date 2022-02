Tarenzi, come all’andata: Pomigliano battuto a domicilio

Dopo due sconfitte consecutive, la Sampdoria Women ritorna alla vittoria. Al “Gobbato” di Pomigliano d’Arco, le blucerchiate battono di misura le padrone di casa del Pomigliano e conquistano tre punti fondamentali: come nel match di andata, decide il gol nel primo tempo di Tarenzi.

Capitano. Dopo un avvio equilibrato, con un tentativo per parte di Vaitukaitytè e Martinovic, all’11’ Tarenzi viene atterrata da Luik in area di rigore, ma il direttore di gara giudica l’intervento regolare e lascia proseguire. Due minuti più tardi, la Samp si rende pericolosissima con il neo-acquisto Čonč, che raccoglie e spedisce in porta il suggerimento di Giordano: la sua conclusione viene però murata dalla difesa granata. Blucerchiate ancora vicine alla rete del vantaggio al minuto 23, su calcio d’angolo battuto da Rincón: Pisani svetta e conclude con un colpo di testa sul primo palo, con la sfera che termina nuovamente in corner. A portare sopra le doriane ci pensa allora, come all’andata, Tarenzi: al 32′, su assist della solita Rincón, il capitano blucerchiato con un’incornata batte Cetinja e porta il risultato sullo 0-1. Le padrone di casa provano a reagire, al 37′ con Rinaldi e al 46′ in pieno recupero con Fusini, ma la Samp si salva e termina il primo tempo in vantaggio di misura.

Resistenza. Al rientro dagli spogliatoi, Pomigliano subito all’agguato e al 12′ è la traversa a negare il gol del pareggio a Tudisco. La squadra di Cincotta rientra in partita al 26′, con Pisani che raccoglie con la testa l’ennesimo suggerimento dalla bandierina di Rincón, ma il tiro termina fuori bersaglio. Granata ancora alla ricerca della parità: Tampieri salva il risultato al 28′ su Banusic e al 33′ su Tarenzi che rischia di insaccare clamorosamente anche nella porta sbagliata. Ora il match è divertente, con occasioni da una parte e dall’altra. Doppia chance al minuto 35′ per la Samp: prima con l’esterno di Rincón e poi con la conclusione a botta sicura di Tarenzi, ma entrambe non centrano lo specchio della porta. Non lo centra neppure Landa, al 38′, con un tiro dalla distanza che stava per sorprendere Tampieri. Finisce così: Samp batte in trasferta il Pomigliano 0-1, raggiunge quota 22 punti e blinda il sesto posto in classifica. Sabato prossimo appuntamento al “Garrone” per la sfida con la Fiorentina, valevole quale 16.a giornata di Serie A TIMVISION.

Pomigliano 0

Sampdoria 1

Reti: p.t 32′ Tarenzi.

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Tudisco, Luik, Cox, Fusini; Vaitukaitytè, Mastrantonio (1′.s.t Landa), Ferrario; Banusic, Rinaldi (1′ s.t. Dellaperuta), Moraca.

A disposizione: Buhigas, Apicella, Varriale, Puglisi, Massa, Capparelli, Ferreira.

Allenatore: Panico.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Giordano, Pisani, Spinelli, Rizza; Čonč, Wagner, Fallico; Rincón (44′ s.t. Battelani); Martinovic (19′ s.t. Martínez), Tarenzi.

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Auvinen, Helmvall, Bursi, Berti, Novellino.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Ciancaglini di Vasto e Miccoli di Lanciano.

Quarto ufficiale: Bocchini di Roma 1.

Note: ammonite al 33′ p.t. Rincón, al 10′ s.t. Rizza per gioco scorretto; ammonito al 18′ s.t. Cincotta per proteste; recupero 1′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.

Per il match report completo della sfida tra granata e blucerchiate clicca qui.