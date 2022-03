Women: martedì sera su Twitch la differita di Pomigliano-Samp

La Sampdoria Women blinda il sesto posto in classifica. Le ragazze di Antonio Cincotta sono ritornate alla vittoria in campionato nell’importante sfida in trasferta con il Pomigliano, andata in scena domenica al “Gobbato”: a decidere la gara ci ha pensato ancora capitan Tarenzi, che come all’andata ha realizzato il gol decisivo e portato tre punti fondamentali alle doriane.

Twitch. Rivivi tutte le emozioni della sfida fra granata e blucerchiate: la differita del match sarà trasmessa eccezionalmente questa sera, a partire dalle ore 19.00, sul canale ufficiale Twitch del club blucerchiato.