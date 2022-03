Women: le blucerchiate di Cincotta per la sfida con la Fiorentina

Tutto pronto per Sampdoria-Fiorentina: il match, valevole quale 16.a giornata di Serie A TIMVISION, andrà in scena domani, sabato, al “Garrone” di Bogliasco (ore 12.30, diretta TIMVISION). Completata la rifinitura mattutina, Antonio Cincotta ha reso noto l’elenco delle 22 blucerchiate convocate per la sfida con le viola. Indisponibili Alice Berti, Cecilia Re, Sabah Seghir e Valentina Soggiu.

Portieri: Brunelli, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Novellino, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Čonč, Fallico, Rincón, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.