Women: Samp cinica e vincente, 2-0 alla Fiorentina

Seconda vittoria consecutiva e grande prova di cuore per la Sampdoria Women. Al “Garrone” di Bogliasco, le blucerchiate lottano e si impongono 2-0 sulla Fiorentina: decisive le prime reti in blucerchiato di Wagner e Martinovic. Il cinismo delle ragazze di Cincotta ha fatto la differenza di fronte agli sprechi delle viola, davvero troppo imprecise.

Ex. Il primo colpo del match lo batte la Fiorentina, al 9′, con un colpo di testa di Giacinti che non centra lo specchio della porta. Ospiti agguerrite nella prima mezzora: dopo una conclusione su calcio di punizione di Boquete sulla quale Tampieri risponde presente, Mascarello si divora clamorosamente la rete del vantaggio a porta sguarnita (25′), cestinando un assist perfetto di Monnecchi. Il calcio è così: dopo aver resistito all’offensiva viola per 30 minuti, la Samp passa alla prima vera occasione della partita. Wagner, con un tiro-cross dalla distanza, inganna Tasselli e sigla l’1-0 al minuto 36. Quattro giri d’orologio più tardi arriva anche il raddoppio con il classico gol dell’ex: Martinovic, da posizione defilata, colpisce di collo pieno e porta in doppio vantaggio la Samp con un pregevolissimo gesto tecnico. Cinismo allo stato puro.

Resistenza. Si riparte dal 2-0, con le ospiti che provano a rientrare subito nel match: al 3′ minuto ci prova Vigilucci, ma la sua conclusione non inquadra la porta. Altre due chance nel giro di una manciata di minuti per la Fiorentina intorno al quarto d’ora: prima con Giacinti e poi con Sabatini, ma la squadra di mister Cincotta si salva in entrambe le occasioni. E si salva, con la complicità della traversa, anche al 20′: Giacinti con un tiro di potenza fa tremare il montante, con il pallone che rimbalza sulla linea prima di essere allontanato dalla difesa doriana. Viola ancora pericolose con Huchet e Lundin, ma in entrambe le occasioni è bravissima Tampieri a non farsi sorprendere. Finisce così: la Samp batte 2-0 la Fiorentina e conquista tre punti preziosissimi in chiave classifica, confermando il sesto posto a quota 25 punti. Il prossimo impegno è fissato al 20 marzo, per la 17.a giornata di Serie A TIMVISION con l’Inter.

Sampdoria 2

Fiorentina 0

Reti: p.t. 36′ Wagner, 40′ Martinovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Auvinen, Pisani, Spinelli, Giordano; Čonč, Wagner (23′ s.t. Martínez), Fallico; Rincón (38′ s.t. Novellino); Tarenzi, Martinovic (16′ s.t. Rizza).

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Bargi, Helmvall, Bursi, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Fiorentina (4-3-1-2): Tasselli; Cafferata (38′ s.t. Catena), Breitner, Tortelli, Vigilucci; Huchet, Mascarello (1′ s.t. Lundin), Monnecchi (33′ s.t. Baldi); Boquete; Sabatino, Giacinti,

A disposizione: Bartalini, Russo, Kravec’, Vitale, Aronsson, Fortunati.

Allenatore: Panico.

Arbitro: Andreano di Prato.

Assistenti: D’Angelo di Perugia e Barcherini di Terni.

Quarto ufficiale: Mihalache di Terni.

Note: ammonita al 35′ s.t Martínez per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

