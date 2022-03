Women: lunedì sera su Twitch la differita di Samp-Fiorentina

Altra vittoria per la Sampdoria Women. Sabato, al “Garrone” di Bogliasco, la squadra di Antonio Cincotta ha superato la Fiorentina per 2-0, confermando il sesto posto in classifica a quota 25 punti prima della sosta della Serie A TIMVISION. Rivivi tutte le emozioni del match questa sera, a partire dalle ore 19.00, sul canale ufficiale blucerchiato Twitch.

Twitch. Ritorna l’appuntamento fisso del lunedì con il calcio femminile. Tutte le partite delle doriane accompagneranno la programmazione per l’intero campionato e saranno riproposte, in differita, ogni settimana sulla piattaforma Twitch.