Women: blucerchiate a Bogliasco per la ripresa

Conclusi i giorni di riposo concessi dopo la vittoria con la Fiorentina, la Sampdoria Women ritorna a Bogliasco per la ripresa dei lavori. Con la sosta della Serie A TIMVISION in programma questo fine settimana, il primo impegno ufficiale delle blucerchiate è fissato a domenica 20 marzo, al “Facchetti” di Milano, per la sfida con l’Inter valevole quale 17.a giornata di campionato.

Ripresa. La squadra di Antonio Cincotta si è radunata in mattinata al “3 Campanili” per la prima seduta di allenamento in programma questa settimana. Ancora lavoro differenziato per Cecilia Re, Sabah Seghir e Valentina Soggiu.