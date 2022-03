Women: le convocate di Cincotta per la sfida con il Napoli Femminile

Tutto pronto per la 18.a giornata di Serie A TIMVISION. La Sampdoria Women ha concluso in mattinata la preparazione in vista della sfida con il Napoli Femminile, in programma domani, domenica, al “Garrone” di Bogliasco (ore 14.30, diretta TIMVISION). Completata la rifinitura, Antonio Cincotta ha comunicato la lista delle 21 blucerchiate per la gara con le azzurre. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Brunelli, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Gardel, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Čonč, Fallico, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.