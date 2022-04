Women: le convocate di Cincotta per la sfida con la Juventus

La Sampdoria Women ha terminato la preparazione in vista della sfida con la Juventus, in programma domani, domenica, allo “Juventus Training Center” di Vinovo (ore 14.30, diretta tv LA7D e TIMVISION). Conclusa la rifinitura al “3 Campanili” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha comunicato l’elenco delle blucerchiate per la gara con la capolista. Ritorna tra le convocate Cecilia Re; indisponibili Giulia Bursi, Debora Novellino e Valentina Soggiu, mentre è assente Alice Berti, impegnata con la nazionale azzurra Under 19. Di seguito la lista completa.

Portieri: Ferraro, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Gardel, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli

Centrocampisti: Battelani, Čonč, Fallico, Re, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.