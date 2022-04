Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono sei le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Finlandia– Anna Auvinen

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Slovacchia-Finlandia (venerdì 8 aprile, ore 20.30, “Anton Malatinský Stadium” di Trnava)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Finlandia-Georgia (martedì 12 aprile, ore 17.15, “Olympic Stadium” di Helsinki)

Marocco – Sabah Seghir

Amichevole: Marocco-Gambia (giovedì 17 aprile. ore 22:00, “Stade Belvédère” di Rabat)

Amichevole: Marocco-Ghana (martedì 12 aprile, ore 22:00, “Stade Belvédère” di Rabat)

Slovenia – Dominika Čonč

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo I: Kazakistan-Slovenia (venerdì 8 aprile, ore 14.00, “Astana Arena” di Nur-Sultan)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo I: Francia-Slovenia (martedì 12 aprile, ore 21.10, “MM Arena” di Le Mans)

Italia Under 23 – Bianca Fallico e Michela Giordano

Amichevole: Malta-Italia (martedì 12 aprile, ore 11:00, “Centenary Stadium” di Tà Qali)

Italia Under 19 – Alice Berti

Qualificazioni UEFA Europeo Under 19, 2° fase: Italia-Bosnia Erzegovina (mercoledì 6 aprile, ore 14.30, stadio “Monteortone” di Abano Terme)

Qualificazioni UEFA Europeo Under 19, 2° fase: Italia-Ungheria (sabato 9 aprile, ore 14.30, stadio “Monteortone” di Abano Terme)

Qualificazioni UEFA Europeo Under 19, 2° fase: Svizzera-Italia (martedì 12 aprile, ore 14.30, stadio “Euganeo” di Padova)