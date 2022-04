Women: blucerchiate a Bogliasco senza le nazionali

La Sampdoria Women ritorna all’opera: dopo il match con la Juventus, le blucerchiate si sono ritrovate a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Al “3 Campanili”, la squadra di Antonio Cincotta ha svolto in mattinata la prima di una serie di sedute previste questa settimana. Non hanno partecipato le indisponibili Giulia Bursi, Debora Novellino, Valentina Soggiu e Stefania Tarenzi. Riposo anche per Bianca Fallico, che – a causa di un problema fisico – non potrà rispondere alla chiamata in azzurro.

Nazionali. Assenti Anna Auvinen, Alice Berti, Dominika Čonč e Sabah Seghir, impegnate con le rispettive nazionali. Prevista oggi pomeriggio la partenza di Michela Giordano, attesa in ritiro dall’Italia Under 23.