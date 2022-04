Women: i risultati delle blucerchiate impegnate in nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le blucerchiate convocate in nazionale.

Finlandia– Anna Auvinen

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Slovacchia-Finlandia 1-1 (in panchina)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo A: Finlandia-Georgia 6-0 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Marocco – Sabah Seghir

Amichevole: Marocco-Gambia 6-1 (titolare, sostituita al 46′)

Amichevole: Marocco-Ghana 2-0 (in panchina)

Slovenia – Dominika Čonč

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo I: Kazakistan-Slovenia 0-2 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo I: Francia-Slovenia 1-0 (titolare, sostituita al 75′)

Italia Under 23 – Michela Giordano

Amichevole: Malta-Italia 0-3 (in panchina, subentrata all’80’)

Italia Under 19 – Alice Berti

Qualificazioni UEFA Europeo Under 19, 2° fase: Italia-Bosnia Erzegovina 6-0 (titolare, sostituita al 46′)

Qualificazioni UEFA Europeo Under 19, 2° fase: Italia-Ungheria 3-1 (in panchina, subentrata all’87’)

Qualificazioni UEFA Europeo Under 19, 2° fase: Svizzera-Italia 1-3 (in panchina, subentrata all’84’)