Women: blucerchiate a Bogliasco verso Samp-Empoli

La Sampdoria Women ritorna a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Dopo la pausa pasquale, le blucerchiate si sono ritrovate al “3 Campanili” per svolgere la prima seduta mattutina della settimana in vista della 20.a giornata di Serie A TIMVISION, in programma sabato al “Garrone” contro l’Empoli Ladies (ore 14.30).

Ripresa. Rientrate tutte le doriane impegnate con le rispettive nazionali – Anna Auvinen, Alice Berti, Dominika Čonč, Michela Giordano e Sabah Seghir -, Antonio Cincotta e il suo staff hanno diretto i lavori verso la sfida con le azzurre; lavoro differenziato per Giulia Bursi, Debora Novellino e Federica Rizza. Indisponibili Bianca Fallico e Valentina Soggiu.