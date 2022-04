Samp Women U17 e U15: doppia qualificazione alla fase interregionale

Grande soddisfazione in casa Sampdoria. Le squadre Women Under 17 e Under 15 hanno infatti conquistato il pass per i Campionati Nazionali, risultato che rende il club blucerchiato l’unica società ligure ad aver centrato la doppia qualificazione alla fase interregionale con entrambe le leve.

Under 17. Dopo la rotonda vittoria nella finale regionale 3°/4° posto nel derby con il Genoa, le ragazze allenate da Davide Zitta e Raffaella Fracchia sono rientrate di diritto tra le 24 migliori formazioni italiane. Le doriane sono state inserite nel raggruppamento 1 (composto da sei squadre provenienti da Lombardia, Piemonte e Sardegna). Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti (che prevedono gare di andata e ritorno), da cui usciranno poi le quattro partecipanti alla Final Four nazionale. Di seguito il programma completo della fase a gironi.

1.a: 30 aprile-1° maggio 2022

2.a: 7-8 maggio 2022

3.a: 14-15 maggio 2022

4.a: 21-22 maggio 2022

5.a: 28-29 maggio 2022

Under 15. Vincendo con lo Spezia nell’ultimo incontro ufficiale, anche le blucerchiate di Marco Marzi e Matilde Malatesta si sono aggiudicate un posto nel raggruppamento 1 dei quattro gironi (da otto squadre ciascuno, proveniente da Lombardia e Piemonte) della fase interregionale. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno direttamente alla Final Eight, in programma dal 25 al 30 giugno 2022. Di seguito le date di svolgimento della prima fase.

1.a: 30 aprile-1° maggio 2022

2.a: 7-8 maggio 2022

3.a: 14-15 maggio 2022

4.a: 21-22 maggio 2022

5.a: 28-29 maggio 2022

6.a: 4-5 giugno 2022

7.a: 11-12 giugno 2022