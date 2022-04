Le blucerchiate cadono al “Garrone”: Samp-Empoli finisce 1-3

Secondo stop consecutivo per la Sampdoria Women. Al “Garrone” di Bogliasco, le blucerchiate si arrendono all’Empoli Ladies per 1-3: a De Rita risponde Martínez nella prima frazione, poi le azzurre affondano con Cinotti e Bragonzi.

Parità. Le toscane scendono in campo con più determinazione e al minuto 8′ siamo subito sotto: De Rita raccoglie una buona palla di Bellucci e insacca col sinistro alle spalle di Tampieri. La partita è subito in salita. Poi si accende anche la Samp: Tarenzi di testa colpisce a botta sicura (20′), ma Capelletti, con la complicità del palo, salva le azzurre. Ed è ancora la numero 27 la più pericolosa delle doriane: al 23′ innesca Martínez in profondità e la guatemalteca supera il portiere, segnando il suo terzo gol stagionale. Risultato di nuovo in equilibrio: 1-1. Blucerchiate vicinissime al raddoppio-lampo, sempre con capitan Tarenzi che al minuto 24 con un’incornata spedisce fuori di pochissimo. Ancora due occasioni per noi: al 26′ con Rincón e al 33′ con un’indiavolata Tarenzi. Non c’è niente da fare però: il fortino empolese non cade.

Sconfitta. Si riprende con le azzurre che provano a prendere in mano la gara. Al 9′ Tampieri non si fa sorprendere da una conclusione di Monterubbiano. Poi, qualche minuto dopo, ci prova anche Dompig dalla distanza, ma l’attaccante non trova il bersaglio grosso. Le blucerchiate fanno fatica a reagire e così l’Empoli allora approfitta e affonda, sfruttando il gioco in quota: prima Cinotti (31′) e poi Bragonzi (34′) trafiggono di testa Tampieri, portando le ospiti sull’1-3. Sullo scadere Martinovic prova ad accorciare le distanze, ma non c’è più tempo: la Samp cade a Bogliasco con l’Empoli. Le doriane avranno l’occasione di riscattarsi nel penultimo impegno di campionato, in casa della Roma, che è in programma tra due weekend, in occasione della 21.a giornata di campionato.

Sampdoria 1

Empoli Ladies 3

Reti: p.t. 8′ De Rita, 23′ Martinez; s.t. 31′ Cinotti, 34′ Bragonzi

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Giordano, Spinelli, Pisani, Giordano; Seghir (1′ s.t. Battelani), Wagner (40′ s.t. Bargi), Čonč (36′ s.t. Berti); Rincón; Tarenzi, Martínez (22′ s.t. Martinovic).

A disposizione: Ortiz, Boglioni, Helmvall, Marenco, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Empoli Ladies (3-5-2): Capelletti; Mella, Maia, De Rita; Monterubbiano (19′ s.t. Bardin), Cinotti, Silvioni, Bellucci (42′ s.t. Morreale), Oliviero; Dompig, Bragonzi.

A disposizione: Ciccioli, Sacchi, Brscic, Nichele, Tamborini, Nocchi, Binazzi.

Allenatore: Ulderici.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

Assistenti: Bocca di Caserta e Pasqualetto di Aprilia.

Quarto ufficiale: Restaldo di Ivrea.

Note: ammonite al 35′ p.t Giordano, al 24′ s.t. Battelani, al 45′ s.t. Morreale per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

