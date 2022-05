Women: ripresa a Bogliasco, sabato c’è Roma-Samp

Riparte la Serie A TIMVISION e la Sampdoria Women torna all’opera. Le blucerchiate di Antonio Cincotta si sono ritrovate questa mattina al “3 Campanili” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con la Roma, in programma sabato (ore 14.30), allo stadio “Tre Fontane” e valevole quale 21.a giornata, ultima trasferta del campionato 2021/22. Non hanno partecipato alla prima seduta settimanale le indisponibili Giulia Bursi e Valentina Soggiu.