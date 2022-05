UEFA Playmakers Disney: il 14 maggio una giornata con la Samp

Sabato 14 maggio 2022 ritorna in Liguria Playmaker, il programma sviluppato da UEFA in collaborazione con Disney per promuovere la diffusione del calcio femminile tra le giovani leve. La giornata, organizzata dallo staff del Settore Giovanile e Scolastico FIGC presso il polo dell’Academy U.C. Sampdoria femminile “Boero” di Genova, sarà dedicata alle bambine dai 5 agli 8 anni, che potranno così muovere i primi passi nel mondo del calcio in compagnia dei personaggi Disney.

Progetto. Le sessioni di allenamento saranno presentate attraverso le storie dei successi Disney, grazie alle quali le bambine avranno la possibilità di vivere un’entusiasmante avventura all’insegna dello sport e del divertimento. L’obiettivo del progetto è quello di lavorare sul calcio di base in chiave femminile, con una proposta disegnata sulle necessità delle giovani atlete per rafforzare la fiducia in loro stesse e la creatività.

Iscrizioni. Per maggiori informazioni clicca qui. Per iscriversi ad una delle giornate è necessario scrivere all’indirizzo fem.liguriasgs@figc.it indicando nome, cognome, data di nascita e U.C. Sampdoria.