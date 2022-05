Partitelle e risate: ultimo allenamento della Samp Women

La Sampdoria Women saluta il campionato 2021/22. Archiviata la vittoria al “Garrone” di Bogliasco sull’Hellas Verona e il traguardo del 6° posto in classifica, è scattato il rompete le righe per le blucerchiate.

Saluti. Le doriane si sono riunite in mattinata al “3 Campanili” di Bogliasco per l’ultimo allenamento: le ragazze di mister Antonio Cincotta hanno concluso tra giochi e sorrisi, partitelle e incontri di calcio-tennis con lo staff. Le date del ritrovo della squadra saranno comunicate in seguito.