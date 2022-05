Samp Women: Fallico nella top 11 Under 23 della Serie A TIMVISION

Un’annata da incorniciare per Bianca Fallico, centrocampista della Sampdoria Women. Continua la favola della giovane calciatrice genovese che, al suo esordio assoluto nel massimo campionato femminile, è stata inserita nella top 11 Under 23 della Serie A TIMVISION 2021/22. Oltre a detenere il record blucerchiato di presenze in campionato (21, in compartecipazione con la compagna Michela Giordano), la numero 40 doriana è infatti una fra le centrocampiste più giovani ad aver segnato almeno 3 reti nel torneo.