Samp Women: le blucerchiate convocate per il ritiro a Ronzone

La Sampdoria Women ha raggiunto Ronzone, sede trentina del ritiro che ospiterà le blucerchiate per le prossime due settimane. Di seguito la lista – in via di definizione – delle convocate per la fase di preparazione in Alta Val di Non dal tecnico Antonio Cincotta. Sabah Seghir e Valentina Soggiu si riuniranno al gruppo al ritorno della squadra a Bogliasco.

Portieri: Brunelli, Fabiano, Tampieri.

Difensori: Giordano, Lazzeri, Oliviero, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Čonč, Fallico, Mailia, Marenco, Re, Rincon.

Attaccanti: Lopez, Tarenzi.