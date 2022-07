Ritiro finito: la Samp Women saluta Ronzone

Termina oggi il ritiro in Alta Val di Non della Sampdoria Women. Le blucerchiate hanno concluso le due settimane di preparazione in Trentino-Alto Adige con una seduta mattutina, diretta dal tecnico Antonio Cincotta e dal suo staff, presso il centro sportivo di Ronzone.

Rientro. Pranzo in hotel e poi le doriane rientreranno a Genova, dove mercoledì pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in vista della prima amichevole stagionale con il Milan, in programma domenica al “3 Campanili” di Bogliasco.