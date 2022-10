Women: i risultati delle blucerchiate impegnate in nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnate le blucerchiate convocate in nazionale.

Marocco – Sabah Seghir

International Football Festival 2022: Polonia-Marocco 4-0 (titolare, sostituita al 76′)

International Football Festival 2022: Canada-Marocco 4-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Slovenia – Dominika Čonč

Ritiro di preparazione Slovenia WA

Italia Under 23 – Sara Baldi

Amichevole: Spagna-Italia 1-0 (in panchina)

Amichevole: Italia-Belgio 2-0 (in panchina, subentrata al 74′)

Italia Under 23 – Elena Battistini

Amichevole: Spagna-Italia 1-0 (in panchina)

Amichevole: Italia-Belgio 2-0 (in panchina, subentrata all’80’)

Italia Under 23 – Bianca Fallico

Amichevole: Spagna-Italia 1-0 (in panchina, subentrata all’80’)

Amichevole: Italia-Belgio 2-0 (in panchina)

Italia Under 23 – Michela Giordano

Amichevole: Spagna-Italia 1-0 (titolare, sostituita all’80’)

Amichevole: Italia-Belgio (titolare, sostituita all’80’)

Italia Under 23 – Tecla Pettenuzzo

Amichevole: Spagna-Italia 1-0 (in panchina)

Amichevole: Italia-Belgio 2-0 (in panchina)

Italia Under 23 – Alice Regazzoli

Amichevole: Spagna-Italia 1-0 (titolare, sostituita all’80’)

Amichevole: Italia-Belgio 2-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Italia Under 17 – Nicole Lazzeri

EURO Under 17, Round 1, Gruppo 4: Italia-Islanda 3-3 (titolare, sostituita all’81’)

EURO Under 17, Round 1, Gruppo 4: Italia-Francia 2-4 (titolare, sostituita al 67′)

EURO Under 17, Round 1, Gruppo 4: Italia-Svizzera 1-2 (titolare, sostituita al 46′)