Women: le convocate di Cincotta per Ravenna-Samp di Coppa Italia

Tutto pronto per l’esordio della Sampdoria Women in Coppa Italia, in programma domani, mercoledì, presso il campo sportivo “Soprani” di San Zaccaria (ore 14.30) con il Ravenna. A margine della rifinitura mattutina al “3 Campanili” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha diramato la lista delle convocate in vista della gara con le romagnole. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Spinelli.

Centrocampisti: Čonč, Cuschieri, Fallico, Mailia, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Baldi, Cedeño, Gago.