Women: gli impegni delle blucerchiate convocate in nazionale

Sono sette le blucerchiate convocate dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni.

Marocco – Sabah Seghir

Amichevole: Repubblica d’Irlanda-Marocco (lunedì 14 novembre, ore 18.00, “Marbella Football Center” di Marbella, Spagna)

Panamá – Lineth Isabel Cedeño

Amichevole: Panama-Venezuela (giovedì 10 novembre, ore 10.00, “Estadio Municipal Chapín” di Jerez de la Frontera, Spagna)

Amichevole: Panama-Scozia (sabato 12 novembre, ore 13.00, “Estadio Municipal Chapín” di Jerez de la Frontera, Spagna)

Slovenia – Dominika Čonč

Amichevole: Slovenia-Kosovo (sabato 12 novembre, ore 15.00, “SRC Bonifica Stadion” di Capodistria, Slovenia)



Italia Under 23 – Elena Battistini e Alice Regazzoli

Amichevole: Italia-Portogallo (giovedì 10 novembre, ore 11.00, Centro Tecnico Federale di Coverciano, Italia)

Amichevole: Italia-Inghilterra (lunedì 14 novembre, ore 15.00, Tre Fontane di Roma, Italia)

Ucraina Under 19 – Mariia Taleb

EURO Under 19, Round 1, League A, Group 6: Ucraina-Austria (martedì’ 8 novembre, ore 11.00, “National Team Complex” di Shefayim, Israele)

EURO Under 19, Round 2, League A, Group 6: Germania-Ucraina (venerdì 11 novembre, ore 10.00, “National Team Complex” di Shefayim, Israele)

EURO Under 19, Round 3, League A, Group 6: Israele-Ucraina (lunedì 14 novembre, ore 14.00, “Ramat Gan National Stadium” di Ramat Gan, Israele)

Italia Under 17 – Nicole Lazzeri

Amichevole: Italia-Danimarca (giovedì 10 novembre, ore 15.00, Centro Federale Territoriale di San Giuliano Terme, Italia)

Amichevole: Italia-Danimarca (domenica 13 novembre, ore 14.00, Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, Italia)