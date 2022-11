Samp Women: buon test a Brescia in vista della Roma

La Sampdoria Women prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di Serie A Femminile con la Roma, in programma, al rientro dalla sosta, sabato 19 novembre. Le ragazze di Cincotta hanno reso visita al Brescia per sostenere un allenamento congiunto, terminato 3-0 (reti di Gago e Oliviero nel primo tempo e di Baldi nella ripresa) in favore delle blucerchiate. Un appuntamento, quello del centro sportivo “Rigamonti”, al quale non hanno potuto prendere parte le giocatrici impegnate con le rispettive nazionali e le numerose infortunate, ma che ha, allo stesso tempo, consentito alle tante giovani della Primavera aggregate alla prima squadra di esprimere il proprio valore e ben figurare al cospetto di una tra le compagini maggiormente quotate del campionato cadetto.