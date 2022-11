Women, ripresa a Bogliasco: sabato c’è Roma-Samp

Ha preso ufficialmente il via la settimana che porterà la Sampdoria Women ad affrontare la capolista Roma. L’incontro, valido per la 9.a giornata di Serie A Femminile TIM, è in programma sabato 19 novembre al “Tre Fontane” di Roma (ore 12.30), e le ragazze di Antonio Cincotta, in mattinata, si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco per sostenere la prima seduta di allenamento.

Singoli. Rientrate dagli impegni con le nazionali Elena Battistini, Lineth Isabel Cedeño, Dominika Čonč, Nicole Lazzeri ed Alice Regazzoli; attesi, invece, nella giornata di domani, mercoledì, i rientri di Sabah Seghir e Mariia Taleb. Lavoro differenziato per Michela Giordano e Chiara Marenco, alle prese con i rispettivi percorsi di recupero; ferme ai box Lineth Isabel Cedeño e Giada Stefania Lopez.