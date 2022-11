Women: ripresa a Bogliasco in vista di Pomigliano-Samp

La Sampdoria Women è tornata al lavoro. Archiviata la sconfitta interna col Sassuolo, le blucerchiate si sono ritrovate al “3 Campanili” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno con il Pomigliano, 11.a giornata della Serie A Femminile, in programma sabato al “Comunale” di Palma Campania (ore 12.30). Lavoro differenziato per Lineth Cedeño. Indisponibili Dominika Čonč, Kelly Gago, Giada Lopez, Cecilia Prugna, Valentina Soggiu e Stefania Tarenzi. Con le granata resterà assente Sara Baldi, chiamata a scontare l’ultimo turno di squalifica.