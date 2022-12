Women: le convocate di Cincotta per Samp-Como

Ultimo impegno dell’anno solare per la Sampdoria Women. Domani, domenica, le blucerchiate calcheranno per la prima volta nella loro storia il prato del “Ferraris” per affrontare il Como (ore 12.30, diretta su TIMVISION). Per la sfida valida quale 12.a giornata di Serie A Femminile TIM, il tecnico Antonio Cincotta ha convocato 23 ragazze. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Marenco, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Cuschieri, Fallico, Mailia, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Baldi, Tarenzi.