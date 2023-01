La Samp Women riprende a Bogliasco in vista della Coppa Italia

Concluse le festività natalizie, la Sampdoria Women è tornata a correre. Le blucerchiate si sono infatti ritrovate in mattinata al “3 Campanili” di Bogliasco per riprendere gli allenamenti in vista del primo impegno del 2023 con la San Marino Academy, 3.a giornata del Gruppo A di Coppa Italia Femminile, anticipata a sabato 7 gennaio all’”Acquaviva” di San Marino (ore 14.30).

Indisponibili. Antonio Cincotta non ha potuto contare sulle infortunate Lineth Cedeño, Dominika Čonč, Kelly Gago, Nicole Lazzeri, Giada Lopez, Tecla Pettenuzzo, Sabah Seghir, Valentina Soggiu e Giorgia Spinelli.