Coppa Italia Femminile: ai quarti la Samp trova l’Inter

La FIGC Divisione Calcio Femminile ha definito il tabellone della Coppa Italia Femminile 2022/23. Gli accoppiamenti dei quarti di finale sono stati stabiliti in base alla graduatoria che tiene conto dei risultati sportivi della stagione 2021/22. L’avversaria della Sampdoria Women sarà l’Inter: le gare d’andata si disputeranno il 25 gennaio (ore 14.30), mentre il ritorno è in programma il 7 e 8 febbraio (ore 14.30). Per regolamento giocheranno il match di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria (Juventus, Milan, Inter e Roma).