Sampdoria Women battuta: al “Breda” esulta l’Inter

Esce dal campo ancora una volta a secco di punti la Sampdoria Women che al “Breda” di Sesto San Giovanni incassa una severa sconfitta (4-0) per mano dell’Inter. Partenza di alto livello delle blucerchiate che interpretano molto bene l’ostico impegno, restando compatte ed oscurando ogni linea di passaggio. Le nerazzurre infatti impensieriscono Odden soltanto mediante soluzioni da fuori area. Tuttavia alla prima sbavatura, al 29′, incassiamo lo svantaggio: traversone di Sønstevold e incornata di Polli. La reazione non si fa attendere e al 37′ Re dal limite spedisce di un nulla a lato. Ma nel momento di massimo sforzo, arriva il raddoppio: Prugna subisce fallo ma l’arbitro lascia correre e sulla ripartenza Karchouni ribadisce in rete una respinta di Odden su Chawinga. Proprio quest’ultima, in avvio di ripresa, archivia la pratica con un diagonale preciso. Le nerazzurre non frenano il proprio impeto e al 22′ calano il poker con Robustellini che di controbalzo incrocia. Nel finale sussulto d’orgoglio blucerchiato con Battistini che da posizione defilata impegna Durante.

Inter 4

Sampdoria 0

Reti: p.t. 29′ Polli, 43′ Karchouni; s.t. 4′ Chawinga, 22′ Robustellini.

Inter (4-2-3-1): Durante; Sønstevold (8′ s.t. Merlo), Van Der Gragt (16′ s.t. Alborghetti), Kristjandottir, Robustellini; Simonetti (16′ p.t. Santi), Mirashi; Bonetti, Karchouni (16′ s.t. Pandini), Chawinga; Polli (8′ s.t. Nchout).

A disposizione: Piazza, Brustia, Fordos, Csiszar.

Allenatore: Guarino.

Sampdoria (4-5-1): Odden; Oliviero, Panzeri, Pisani, Giordano (37′ s.t. Battistini); Cuschieri (37′ s.t. Seghir), Re, Čonč (11′ s.t. Rincón), Fallico, Prugna (17′ s.t. De Rita); Tarenzi (11′ s.t. Cedeño).

A disposizione: Brunelli, Fabiano, Regazzoli, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Assistenti: Ferrari di Rovereto e Merciari di Rimini.

Quarto ufficiale: Sacco di Novara.

Note: ammonite al 24′ p.t. Santi, al 29′ p.t. Čonč, al 45′ s.t. Seghir per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.

Per il match report completo della sfida tra nerazzurre e blucerchiate clicca qui.